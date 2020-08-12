Фото из архива "МГ" По данным службы спасения, 13 августа на территории ЗКО ожидается гроза и ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Как сообщили в РГП "Казгидромет", 13 августа в Уральске синоптики прогнозируют дождь с грозой, температура воздуха днем составит +27 градусов тепла, ночью + 13 градусов. Также дождь с грозой ожидается в Атырау, днем температура воздуха поднимется до +31 градусов, ночью опустится до +20 градусов. В Актобе погода без осадков, днем +27 градусов, ночью +11 градусов. Переменная облачность будет в Актау, днем температура воздуха составит +30 градусов, ночью +21 градус. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.