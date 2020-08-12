Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно протоколу от 11 августа, разрешено возобновление полетов в Объединенные Арабские Эмираты, Республику Беларусь, Германию, Нидерланды, Египет, Украину и Российскую Федерацию с 17 августа 2020 года. Для выполнения полетов в Россию требуется дополнительное согласование авиационных властей обеих стран. Также стало известно, что прямые рейсы "Эйр Астаны" из Алматы в Дубай возобновляются с 17 августа. Для посещения Дубая необходимо карантинное обязательство, письменное заявление пассажира о том, что он понимает карантинные правила Дубая и будет ответственен за их выполнение. Пассажиры, прибывающие из ОАЭ, должны будут пройти ПЦР-тест в течение 48 часов после прилета либо самоизолироваться на 14-дневный домашний карантин. Если у вас есть действующая справка с отрицательным результатом ПЦР, проходить тест повторно в Казахстане не нужно. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.