Руководитель АО "Жайыктеплоэнерго" Куат Мусин рассказал, что с 16 по 23 августа работа ТЭЦ будет полностью остановлена. – Каждый год в начале отопительного сезона мы останавливаем ТЭЦ на профилактические работы. В этом году по согласованию с акиматом города полная остановка ТЭЦ будет произведена вечером 16 августа. Профилактические работы будут длиться ровно одну неделю. За это время будет проделан объем работы, которые невозможно сделать без остановки станции. В этом году с 1 сентября по 1 октября в Атырауской области будет производиться ремонтные работы на газопроводах, поэтому нас попросили все профилактические работы закончить до 1 сентября либо начать с 1 октября. Но в октябре уже начнется похолодание, и мы решили сделать все до 1 сентября, - рассказал Куат Мусин.