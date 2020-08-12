Иллюстративное фото из архива "МГ" Аким ЗКО Гали Искалиев отметил, что все учащиеся и родители с нетерпением ждут 1 сентября. Однако в целях обеспечения безопасности детей в этом году торжественная линейка, посвященная Дню знаний, проводиться не будет. - В этом году из 380 школ области в 220 малокомплектных учебный год планируется начать в штатном режиме. Большинство таких школ расположены в населенных пунктах с низкой скоростью интернета или без интернета. В данных школах будут обучается около 16 тысяч детей, - сообщил Гали Искалиев. - 160 городских и сельских школ с охватом более 90 тысяч учащихся будут переведены на дистанционный режим обучения. Школы с дистанционным режимом обучения подключаются к образовательным порталам BilimLand, Daryn.online, Edupage. По словам главы региона, обучающиеся в удаленном режиме будут обеспечены компьютерами. - Для перехода к новому режиму обучения предусмотрено обеспечение педагогов и учащихся компьютерными устройствами. Если проблема обеспечения учителей компьютерной техникой будет решена за счет профсоюза и путем передачи в пользование школьных компьютеров, то для обеспечения детей на возвратной основе предусматривается приобретениекомпьютеров. Если говорить о готовности педагогов к новому формату обучения, то учителя области прошли специальные онлайн курсы для проведения уроков в условиях нового формата обучения, - рассказал Гали Искалиев. Также в целях подготовки всех учащихся и родителей с 10 по 24 августа Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» проводит лекторские курсы.Кроме того, в соответствии с концепцией, утвержденной Министерством образования и науки РК,. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.