Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что 6 августа мобильной группой по выявлению нарушений режима карантина выявлен факт работы магазина в п.Заречный после 21.00. Данный материал был направлен в ГОП №4 Алматинского района УП г.Актобе. На следующий день для сбора материала участковый инспектор полиции выехал на место. В ходе опроса владелица магазина предложила 10 000 тенге в качестве взятки участковому, с целью избежание от административной ответственности по ст.425 КоАП РК "Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия" и ненаправления материала в СЭС г.Актобе, однако полицейский разъяснил ей, что её действия являются противозаконными. - В этот же день предпринимательница посредством приложения Kaspi.kz перевела на телефон участкового инспектора 10 000 тенге. В свою очередь полицейский доложил об этом рапортом своему руководству после того как увидел уведомление о переводе вышеуказанной денежной суммы от владелицы магазина, - рассказали в пресс-службе полиции. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 367 ч.1 УК РК "Дача взятки". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.