ДТП произошло сегодня, 12 августа, на пересечении улиц Январцевская и Н.Абдирова. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, столкнулись автомобили марок "Газель", ВАЗ-2112, "Опель" и "Тойота". Также в ведомстве отметили, что жертв и пострадавших нет. Другие подробности выясняются.

csRQEABgJXY

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.