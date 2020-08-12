Массовое ДТП произошло в районе Кожсырьевого примерно 12.00, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Массовое ДТП в Уральске (фото, видео) ДТП произошло сегодня, 12 августа, на пересечении улиц Январцевская и Н.Абдирова. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, столкнулись автомобили марок "Газель", ВАЗ-2112, "Опель" и "Тойота". Также в ведомстве отметили, что жертв и пострадавших нет. Другие подробности выясняются.

csRQEABgJXY

Массовое ДТП в Уральске (фото, видео) Массовое ДТП в Уральске (фото, видео) Массовое ДТП в Уральске (фото, видео) Массовое ДТП в Уральске (фото, видео) Массовое ДТП в Уральске (фото, видео) Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА