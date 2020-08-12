Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам и.о. начальника ДЧС ЗКО Акылбека Ахметжанова, с начала этого года на территории ЗКО утонули 14 человек, половина из них - дети. - Основные причины гибели людей на водоемах: это отсутствие контроля за ребенком его родителями, или же нахождение в состоянии алкогольного опьянения, во время рыбалки или же по неосторожности, - отметил Акылбек Ахметжанов. Также и.о. начальника ДЧС ЗКО дополнил, что совсем недавно спасатели застали четверых мальчиков в воде, когда те собирались переплыть Урал. - Случай произошел по улице Елизарова на реке Урал. Дети примерно одного возраста, двоим по 12 лет, и еще двоим 13 лет и 14 лет, - пояснил Акылбек Ахметжанов. - Кроме разъяснительной работы с детьми, будет проведена беседа с их родителями. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.