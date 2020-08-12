Если вы относитесь к Кердері руы, примите участие в создании своей родословной. Создаем родословную Кердері руы Уважаемые сограждане! Группа энтузиастов из рода младшего жуза Кердері руы пытается создать родословную (шежире) своего рода на сайте www.kerderi.kz (сайт в данный момент в разработке). Просим вас разослать друзьям и знакомым из этого рода, чтобы собрать максимально больше информации. Обращаться по номеру телефона: 8 701 448 24 48, Тимур. На правах рекламы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.