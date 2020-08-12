Результаты предварительного голосования были опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии РК, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 183 депутата приняли участие в выборах в Сенат Парламента РК от ЗКО Как сообщили на сайте ЦИК РК, по результатам предварительного голосования в ЗКО наибольшее количество голосов набрала кандидат Ляззат Рысбекова - 70%, 16% голосов набрал Акылбек Амангалиев и 13% - Галым Беккалиев. Стоит отметить, что в ЗКО в голосовании приняли участие 183 выборщика. Голосование устанавливалось путем подсчета бюллетеней, находившихся в урне. Выборы проходили в Западно-Казахстанском аграрно-техническом университете имени Жангир хана. Также по предварительным результатам голосования, наибольшее количество голосов в Актюбинской области набрал Бауыржан Каниев - 79%, в Атырауской области Сагындык Лукпанов - 82%. Напомним, по ЗКО самовыдвижением были определены пять человек, областная избирательная комиссия зарегистрировала только троих. Депутаты областного, городского и районного маслихата избирали одного депутата Сената Парламента РК. От ЗКО свои кандидатуры выдвинули заместитель директора ТОО "Батыс су арнасы" Акылбек Амангалиев, директор центра детско-юношеского туризма Галым Беккалиев и финансовый директор Уральского гуманитарного колледжа Ляззат Рысбекова. В ЗКО стали известны предварительные результаты выборов Сената Парламента РК Ляззат Рысбекова Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА  