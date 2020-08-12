В межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции РК сообщили, что за прошедшие сутки в стране был зарегистрирован 691 новый случай заболевания COVID-19. 377 заболевших пациентов являются бессимптомными носителями коронавирусной инфекции.

В ЗКО за прошедшие сутки зарегистрировано 45 новых случаев, у 20 пациентов болезнь протекает в бессимптомной форме. Всего в стране выявлено 100 855 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 74 677 человека. В ЗКО общее количество заболевших составляет 6 411, выздоровели - 5 455.

Иллюстративное фото из архива "МГ"