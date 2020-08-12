Несчастный случай произошел 11 августа в поселке Аксай-2 город Атырау. Как сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области, годовалый ребенок остался без присмотра взрослых и упал в колодец, который расположен на территории частного дома. Ребенок доставлен в областную детскую больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. – Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области настоятельно просит родителей не оставлять детей без присмотра. Берегите жизнь и здоровье своих родных, - отметили в ведомстве. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.