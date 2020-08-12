Смертельное ранение Есенбек Сигуатов получил после конфликта с сельчанином, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 18-летний чемпион Азии умер от огнестрельного ранения в Атырау Фото с сайта azh.kz Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, 9 августа в 3.10 произошел конфликт между двумя жителями поселка Дамба, в ходе которого один из них получил огнестрельное ранение. - После чего его доставили в больницу.  От полученных травм мужчина скончался,- пояснили в ведомстве. К слову, полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления. Он был водворен в изолятор временного содержания. Назначены соответствующие экспертизы. - По данному факту ведётся досудебное расследование по статье 99 УК РК "Убийство", - отметили в ДП Атырауской области. Напомним, во время драки был убит известный атырауский спортсмен, чемпион Азии по грепплингу Есенбек Сигуатов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.