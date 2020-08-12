Выборы состоялись сегодня, 12 августа, в Западно-Казахстанском аграрно техническом университете имени Жангир хана, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 183 депутата примут участие в выборах в Сенат Парламета РК от ЗКО Как рассказал секретарь областного маслихата Малик Кулшар, по указу президента Касыма-Жомарта Токаева на 12 августа были определены выборы депутатов Сената Парламента РК. - По нашей области самовыдвижением были определены пять человек, областная избирательная комиссия зарегистрировала только троих. И сегодня депутаты областного, городского и районного маслихата изберут одного депутата Сената Парламента РК. Конечно, предвыборной агитации помешала эпидемиологическая ситуация в нашей республике. Многие депутаты не смогли встретиться с кандидатами, но есть современные технологии: кандидаты выступали на онлайн-конференциях, а депутаты задавали им интересующие вопросы, - пояснил Малик Кулшар. К слову, в этом году заканчивается срок полномочий депутата Сената Парламента РК от нашей области  Ерболата Мукаева. Стоит отметить, что в выборах приняли участие 183 депутата. Всего в ЗКО 191 депутат, восемь из них не смогли прийти на избирательный участок по уважительным причинам. Напомним, от ЗКО свои кандидатуры выдвинули заместитель директора ТОО "Батыс су арнасы" Акылбек Амангалиев, директор центра детско-юношеского туризма Галым Беккалиев и финансовый директор Уральского гуманитарного колледжа Ляззат Рысбекова. 183 депутата примут участие в выборах в Сенат Парламета РК от ЗКО 183 депутата примут участие в выборах в Сенат Парламета РК от ЗКО 183 депутата примут участие в выборах в Сенат Парламета РК от ЗКО 183 депутата примут участие в выборах в Сенат Парламета РК от ЗКО 183 депутата примут участие в выборах в Сенат Парламета РК от ЗКО 183 депутата примут участие в выборах в Сенат Парламета РК от ЗКО 183 депутата примут участие в выборах в Сенат Парламета РК от ЗКО 183 депутата примут участие в выборах в Сенат Парламета РК от ЗКО Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА