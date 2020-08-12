Трагедия произошла 11 августа около 15.00 в Бирликском сельском округе Жангалинского района. Как сообщили в ДЧС ЗКО, трехлетний и годовалый ребенок остались без присмотра и упали в колодец с водой глубиной три метра. Колодец расположен во дворе частного дома. – 11 августа в 18.30 тела детей нашли местные жители и самостоятельно извлекли из колодца, - сообщили в ДЧС ЗКО. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что тела детей направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Расследование ведет Жангалинский отдел полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.