Отец подозреваемого принес соболезнования и предложил помощь, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Женщине оторвало голову винтом от катера: задержан несовершеннолетний сын депутата ЗКО Фото погибшей Екатерины Ананьевой Как рассказала сестра погибшей Людмила Ермеккалиева, отец 17-летнего подозреваемого, депутат маслихата ЗКО Валерий Крылов пришел к семье Екатерины Ананьевой, принес соболезнования и стороны пришли к обоюдному соглашению. – Я официально признана следствием представителем потерпевшей стороны в уголовном деле. Накануне мне пришлось впервые и наедине переговорить с отцом подозреваемого (Валерий Крылов - прим. автора). Встреча произошла по его инициативе. Не думала, что депутат произведет впечатление очень внимательного, понимающего и совестливого человека. Я сама мать и прекрасно понимаю родительские чувства. Как отец Крылов ведет себя безукоризненно. Оказалось, что он полностью смог понять наше горе, высказав искренние соболезнования и предложив посильную помощь, - отметила Людмила Ермеккалиева. По словам женщины, в результате переговоров стороны все же смогли прийти к обоюдному соглашению так как материальный и моральный вред был полностью компенсирован. – Обладая определенной информацией, я уверена, что никакого умысла у управляющего катером подростка не было. Мы приняли извинения и договорились о том, что будет оказана максимальная помощь. В настоящее время мы написали заявление о том, что никаких претензий к семье депутата не имеем, - заключила Людмила Ермеккалиева. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что дело все еще находится на стадии досудебного расследования и что никакого письменного заявления от потерпевших об отсутствии претензий к подозреваемым в полицию не поступало. Напомним, о задержании в качестве подозреваемого 17-летнего сына депутата Валерия Крылова по громкому делу рассказали родные погибшей Екатерины Ананьевой. Однако сам Валерий Крылов утверждал, что уверен в невиновности сына. 6 июня в 22.15 на реке Чаган, возле Чугунного моста, произошла трагедия - неизвестный на моторной лодке наехал на купающуюся 40-летнюю Екатерину Ананьеву, которая от полученных травм скончалась.  Родственникам отдали тело спустя много дней после произошедшего, им  пришлось похоронить Екатерину без головы и руки - водолазы так и не смогли найти части тела женщины. Полицейские сразу же приступили к поиску лодки и человека, который ею управлял. Однако родственники погибшей рассказали, что не довольны ходом следствия и что полицейские не торопятся привлекать к уголовной ответственности виновных людей. 31 июля в редакцию "МГ" обратились владельцы катеров, которые были изъяты полицейскими на экспертизу. Они рассказали, что экспертиза водной техники длится уже 1,5 месяца. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  