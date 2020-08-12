В области ощущается нехватка компьютеров для дистанционной формы обучения, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Для решения проблемы с нехваткой компьютеров для учащихся в Атырауской области 15 246 школьных компьютеров передают в пользование на возвратной основе.

- В настоящее время 16 639 учащихся не имеют компьютеров. Для решения этой проблемы школьные компьютеры будут переданы во временное пользование. На сегодня организован процесс передачи компьютеров 15 246 школьникам на возвратной основе, - сообщила и.о. руководителя областного управления образования Алмагуль Кайырлиева.

