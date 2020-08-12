Вот уже на протяжении четырех лет активно пользуются спросом постоянные накопительные программы кооператива: «Экспресс» (первоначальный (паевый) взнос от стоимости недвижимости 50%), срок ожидания очереди до 10 месяцев, рассрочка выплат до 10 лет; «Собственник» (первоначальный (паевый) взнос 20%), срок ожидания очереди до 24 месяцев, рассрочка выплат до 10 лет; «Свой ДОМ» (первоначальный (паевой) взнос 10%), срок ожидания очереди до 36 месяцев, рассрочка выплат до 10 лет; «Асар» (первоначальный (паевый) взнос от стоимости недвижимости 30%), срок ожидания очереди до 18 месяцев, рассрочка выплат до 10 лет; Три вида программы СНС (скидочно-накопительная система), например, 8-18-8, 8-24-8 и 8-30-8, где 8 – это стоимость жилья, восемь миллионов тенге, вторая цифра – на сколько месяцев распределяется ежемесячный платеж, и последняя цифра – за сколько лет погашается оплата за жилье.Одной из этих программ воспользовалась жительница г. Аксай Мария Андрикеевич и не пожалела. - В 2017 году я услышала о кооперативе «Свой ДОМ kz» от родственницы. В то время мы с моим молодым человеком готовились к свадьбе, и наша первая совместная мечта с будущим супругом была иметь свое жилье. Мы обратились в кооператив, проконсультировались и выбрали программу «Арендное жилье с последующим выкупом» с паевым взносом 10% от стоимости недвижимости. Внести деньги нам тогда помогли родители. Мы прождали в очереди 2,5 года, ежемесячно вносили паевые взносы и накопили определенную сумму. Потом нам позвонили сотрудники кооператива и предложили уже подыскивать подходящее для нас жилье. Вдобавок к этому мы внесли еще 10% от стоимости квартиры и переоформили договор на другую программу - «Собственник» с первоначальным паевым взносом 20%. И вот в июле 2019 года благодаря кооперативу мы купили уютную двухкомнатную квартиру в Аксае. Все документы по договору оформлялись у нотариуса, имеют юридическую силу, договор купли-продажи оформлен на меня, все было сделано на законном основании. Хочу отметить, что для молодых семей вступать в членство кооператива «Свой ДОМ kz» и приобретать жилье по их программам - доступная и комфортная финансовая возможность, - говорит Мария. Кроме того, ПГК «Свой ДОМ kz» предлагает специальную социально значимую программу для матерей-одиночек, матерей-вдов и многодетных семей (от 3-х детей и более) «Асыл АНА». По этой программе мамы могут вступить в кооператив с вступительным взносом 30000 тенге, заключить договор и встать на очередь. Ежемесячно они также вносят 30000 тенге сроком от 1,5 до 3 лет. Максимальная сумма недвижимости рассматривается до шести миллионов. Кроме покупки жилья кооператив предоставляет прекрасную возможность приобрести на выгодных условиях помещение или офис для ведения своего бизнеса, а также автомобиль, земельный участок, или получить займы на строительство дома в рассрочку и без процентов. Мечтаете о собственной крыше над головой? Приходите в «Свой ДОМ kz» и исполняйте свою мечту! Мы ждем вас по адресу: ул. Ж. Молдагалиева, 25 Б или звоните по телефонам: 8 771 731 15 54, 8771 731 15 55. www.svoi-dom.kz Гос. Регистрация 161140014196 от 14.11.2016 г. выдана Управлением Юстиции г. Уральск. Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
