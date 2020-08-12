Иллюстративное фото из архива "МГ" От ЗКО свои кандидатуры выдвинули заместитель директора ТОО "Батыс су арнасы" Акылбек Амангалиев, директор центра детско-юношеского туризма Галым Беккалиев и финансовый директор Уральского гуманитарного колледжа Ляззат Рысбекова. Выборы в Сенат Парламента Республики Казахстан пройдут сегодня, 12 августа, в 10.00 в большом зале Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.