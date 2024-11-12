Туман и морозы: синоптики о погоде в ЗКО 13 ноября

Согласно прогнозу «Казгидромет» в западных областях Казахстана ожидаются туман, снег, метель, дождь, а также значительные колебания температур.

В Западно-Казахстанской области осадков не ожидается, на западе, севере и востоке будет наблюдаться туман, который сохранится и ночью. Днем температура будет варьироваться от -2 до +3 градусов, ночью опустится до -3 -8, на севере до -11 градусов. Скорость ветра составит 9-14 метров в секунду.

В Актюбинской области синоптики прогнозируют туман, снег и низовую метель, которые будут сопровождаться сильными порывами ветра. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах от -2 до +3 градусов, на востоке области – до -5 градусов. Ночью: -3 -8 градусов, на востоке до -11 градусов. Ветер до 15-20 метров в секунду.

В Атырауской области без осадков, на западе, севере и востоке области сохранится туман. Днем: от +1 до +6 градусов. Ночью температура понизится до -2 -7, на северо-востоке до -10 градусов. Ветер с порывами 9-14 метров в секунду.

В Мангистаусской области осадков не ожидается, в большинстве регионов, однако на востоке и юге прогнозируются дожди и снег. Днем: от +3 до +8 градусов. Ночью температура опустится до -2 -7, а на западе – до +2 градусов. Ветер с порывами до 9-14 метров в секунду.

С учетом прогноза синоптиков, водителям и жителям регионов рекомендуется соблюдать особую осторожность. Туман, низовая метель и дождь могут значительно ухудшить видимость, а низкие температуры повышают риск образования гололеда на дорогах. Находясь в поездках, особенно в условиях плохой видимости, важно соблюдать скоростной режим и поддерживать безопасную дистанцию от других автомобилей.