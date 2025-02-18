Систему прогнозирования паводков запустили в Казахстане

В настоящее время в республике ведется моделирование паводков по 142 гидропостам на 128 участках рек.

В Казахстане запустили систему прогнозирования паводков Tasqyn, сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации.

В настоящее время в республике ведется моделирование паводков по 142 гидропостам на 128 участках рек.

— Tasqyn интегрирована в глобальную систему оповещения о наводнениях GloFAS. Окончательный прогноз на паводковый период 2025 года Tasqyn даст в начале марта, — говорится в сообщении.

114 специалистов бассейновых инспекций и филиалов «Казводхоза» ежедневно вносят в систему данные по 142 гидропостам на 128 участках рек. Также они оперативно обмениваются информацией с коллегами из соседних стран.