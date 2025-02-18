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Социум Экономика

Систему прогнозирования паводков запустили в Казахстане

В настоящее время в республике ведется моделирование паводков по 142 гидропостам на 128 участках рек.
Кристина Кобина
Систему прогнозирования паводков запустили в Казахстане

В Казахстане запустили систему прогнозирования паводков Tasqyn, сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации.

В настоящее время в республике ведется моделирование паводков по 142 гидропостам на 128 участках рек.  

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— Tasqyn интегрирована в глобальную систему оповещения о наводнениях GloFAS. Окончательный прогноз на паводковый период 2025 года Tasqyn даст в начале марта, — говорится в сообщении.

114 специалистов бассейновых инспекций и филиалов «Казводхоза» ежедневно вносят в систему данные по 142 гидропостам на 128 участках рек. Также они оперативно обмениваются информацией с коллегами из соседних стран.

— Продолжается сброс воды из водохранилищ, чтобы обеспечить свободные ёмкости для приема весеннего паводка. На сегодня водохранилища могут принять 13 млрд кубометров воды, — отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

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