Иллюстративное фото из архива МГ Первым с отчетом выступил руководитель управления экономики и бюджетного планирования ЗКО Кайсар МАНКАРАЕВ. В своем докладе он рассказал, куда и на что пойдут бюджетные деньги. Так, 695 млн тенге направят на содержание материально-технического оснащения государственных органов, на сферу образования предусмотрено 1,6 млрд тенге, на эти деньги будет приобретено оборудование для школ, учителя смогут повысить свою квалификацию, а учащихся смогут обеспечить качественной питьевой водой. На сферу здравоохранения дополнительных средств выделили меньше. - На сферу здравоохранения планируется направить 233 млн тенге, в том числе на приобретение санитарного автотранспорта и реанимобилей для городских и районных медицинских организаций, а также на начало строительства двух объектов здравоохранения в Бурлинском районе, - сообщил Кайсар МАНКАРАЕВ. Следующий вопрос, который был рассмотрен на сессии – это газификация всех населенных пунктов. Функции по строительству газопроводов в населенных пунктах с 2008 года осуществляет управление энергетики и ЖКХ. Как стало известно, за последние 8 лет голубое топливо было подведено к 138 населенным пунктам. На эти цели из государственного бюджета было израсходовано 22 млрд тенге. Работы по строительству газопроводов ведутся. Газ подводят не только к жилым домам, но и к социальным объектам. Именно это стало проблемой. Чтобы не тратить лишние бюджетные средства, голубое топливо необходимо подводить сразу как к домам, так и к социальным объектам. К примеру, чтобы провести газ к одному из социальных объектов в селе, требуется порядка 3 млн тенге, а если голубое топливо подать в жилые дома и социальные объекты разом, то средств потребуется в два раза меньше. Весь вопрос в том, что средства из бюджета сразу не выделяются. Ситуация, по мнению депутатов, глупейшая. Они предложили решить этот вопрос прямо на месте, но сделать это, как выяснилось, невозможно по ряду причин. Поэтому было решено рассмотреть этот вопрос еще раз на следующей сессии. - Параллельно эти работы могут вестись, то есть ту коллизию, которая возникает по времени, можно исключить только выделяя одновременно финансирование и на социальные объекты, - рассказал руководитель управления энергетики и ЖКХ ЗКО Галым УРЫНГАЛИЕВ.