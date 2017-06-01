По словам заместителя руководителя отдела образования городе Уральска Батики ПАЙДИНОЙ, согласно договору с управлением строительства в 2017 году планируется открытие двух новых школ. - 1 сентября планируется открытие школы проектной мощностью 600 мест в поселке Деркул, а в октябре - в поселке Зачаганск мощностью 900 мест, - рассказала Батика ПАЙДИНА. Отметим, в новом учебном году ожидается, что в школах Уральска будут учиться свыше 40 тысяч учеников. 10 июня, аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ побывал с рабочим визитом в Зеленовском районе, где проинспектировал ход ремонта дорог и строительство соцобъектов. Так, в селе Володарка идет реконструкция водопроводной системы. - 16 мая были начаты работы, закончить планируем в октябре. Это переходящий объект, поэтому полностью реконструкция завершится в следующем году. Стоимость проекта 162 млн тенге, - рассказал начальник участка Куаткали СЕРАЛИЕВ. Также аким области осмотрел строительство школы на 300 мест и интерната на 100 мест в селе Дарьинск. - Практически все строительные материалы и мебель производится в нашей области, начиная от кирпича до железобетонных конструкций и стекла, - отметил Алтай КУЛЬГИНОВ. Строительством школы-интерната занимается «СКФ Отделстрой». Общая стоимость переходящего объекта 1,1 млрд тенге. - Алтай Сейдирович, 400 млн тенге на этот год нам выделено, но этого маловато, нам бы еще 200 млн нужно, если это возможно, - попросила у главы региона директор ТОО Валентина МИХНО. - Вы темпы работы покажите. А то некоторые компании берут и не осваивают, - ответил аким. Глава области осмотрел строящиеся дома в поселке Зачаганск. Как выяснилось, строительство идет по плану, в ближайшее время подрядчики планируют начинать благоустройство дворов. Однако директор ТОО "Отделстрой" Валентина МИХНО, которая занимается строительством домов в этом районе, посетовала, что им не хватает кирпича. По ее словам, уральский кирпичный завод не вовремя поставляет им кирпич. Алтай КУЛЬГИНОВ пообещал, что этот вопрос будет решен в скором времени. Нужно отметить, что до конца года в эксплуатацию будет сдано многоквартирных домов. Ключи от квартир получат вкладчики "Жилстройсбербанка", а также люди, стоящие в очередь на жилье. Далее глава региона посетил строящуюся школу в микрорайоне Сарытау. Строительством занимается ТОО "СВ плюс". Директор компании Сабит ТЕБАЛИЕВ сообщил, что школа будет укомплектована самой новой техникой. - Здесь предусмотрен спортзал, большая столовая и даже кинотеатр, - рассказал Сабит УТЕБАЛИЕВ. - В данный момент мы занимаемся устройством футбольного поля, которое будет находиться во дворе школы, а также беговых дорожек.