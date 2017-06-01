Она появилась на площади у Дворца школьников. Автор скульптуры Дмитрий БАЙМУКАШЕВ отметил, что муза будет служить для вдохновения творческих личностей. Во дворце школьников, который был открыт к 25-летию независимости Республики Казахстан, получают дополнительное образование порядка тысячи молодых уральцев. Здесь есть музыканты, спортсмены, художники и даже писатели. Автор скульптурной композиции отметил, что ее стоимость вместе с благоустройством прилегающей территории составляет 5 млн тенге. Приемлемая цена обусловлена тем, что был использован стеклопластик. Материал недорогой, но прочный. Высота скульптуры составляет около 5 метров. Бронзовая фигура такой высоты стоила бы как минимум в 10 раз дороже. - Муза всегда приходит к творческим личностям, вдохновляя на новые шедевры. Стеклопластик дешевле бронзы, но тоже очень прочный. Правда, красить его нельзя, - рассказал Дмитрий БАЙМУКАШЕВ. На торжественное открытие скульптурной композиции приехал аким города Нариман ТУРЕГАЛИЕВ. Он поздравил горожан с Днем защиты детей, пожелал всем мира и добра. - В городе нужно установить больше малых архитектурных форм. Мы планируем установить новую скульптурную композицию ко Дню строителя, еще одну - ко Дню учителя, - заявил заместитель акима города Уральска Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ. Месторасположение планируемых скульптурных композиций пока держится в секрете. На открытие Дворца школьников приехал министр информации и коммуникации Даурен АБАЕВ. По словам акима ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВА, открытие такого центра поможет молодежи развиваться в спорте, творчестве и науках. - Здесь есть каток, бассейн, зал легкой атлетики, множество кружков, направленных на изучение естественных наук и астрономии. Кроме того, как мы и говорили, летом во дворце открывается центр бокса имени Данияра ЕЛЕУСИНОВА, - отметил Алтай КУЛЬГИНОВ. Глава региона поблагодарил руководство КПО б. в. и ТОО "Альтаир" за то, что молодежь ЗКО теперь сможет заниматься любимым видом спорта и достигать таких успехов, как олимпийский чемпион ЕЛЕУСИНОВ. На открытие дворца школьников Данияр ЕЛЕУСИНОВ приехал вместе со своим отцом-тренером. Напомним, строительство объекта началось в октябре 2015 года. Кроме бассейна, спортивных секций во дворце есть планетарий и своя обсерватория.