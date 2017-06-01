В редакцию "МГ" прислали фото, которое, по словам автора, удалось запечатлеть на стекле автобуса в Уральске. На фото виден список городских остановок. Вот только написаны они с огромным количеством ошибок. Между тем, в городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что автобусные парки сами печатают и вешают списки остановок в своих автобусах.