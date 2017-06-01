В Дом дружбы одаренные дети вместе с акимом города пришли пешком. Для этого им пришлось прогуляться по новой городской площади. Модератором встречи выступила руководитель городского отдела образования Жансулу ТУРЕМУРАТОВА. Она заявила, что круглый стол будет проходить в свободном формате, и дети могут задать руководителю областного центра свои вопросы. - В этом году порядка 40 тысяч школьников закончили учебу. У нас много талантливых и одаренных детей. За это нужно поблагодарить их родителей и школы, где они учатся, - сказала Жансулу ТУРЕМУРАТОВА. Победитель олимпиады по экономике Татьяна СЕЙФО подошла к своему вопросу очень серьезно. Ученица лицея заявила, что у 63% казахстанцев не хватает денег до следующей зарплаты, а 44% жителей страны хранят свои финансы дома. Ситуацию нужно спасать, считает девушка. Ведь только 40% казахстанцев являются финансового грамотными, тогда как в Норвегии и Дании уровень достигает 71%. - Будут ли открываться центры, занимающиеся развитием финансовой грамотности среди населения? Там можно учить людей, как планировать свой бюджет, делать накопления. Нужно открывать и школы для бизнесменов, где они смогут представлять свои проекты, - предложила Татьяна СЕЙФО. Нариман ТУРЕГАЛИЕВ заявил, что этот вопрос требует решения на законодательном уровне. - Нужно казахстанцев обучать не только экономике, но и юриспруденции. Данный вопрос нужно ставить на государственном уровне, - считает аким города. Экс-участник шоу талантов на телеканале НТВ Владимир САРАФУТДИНОВ отметил, что он полон желания принять участие в новых музыкальных конкурсах. - Когда я приехал из Москвы, меня очень тепло встретили. Целовали, обнимали. Я сейчас немного пою, хотя мне не советовали некоторое время этого делать, - говорит воспитанник областного детского дома. Аким города пожелал детям успехов в учебе и завоевания новых вершин.