По словам собеседника, заочно ставшим хэдлайнером новостных лент, это было 31 мая в 17.30 часов. - Я выехал из городского отдела полиции №1, расположенного в микрорайоне Балыкшы. По дороге я увидел, как инвалид на коляске ехал по проезжей части, рискуя жизнью, ведь его могли сбить проходящие машины. Тем более это было время часа пик. Я остановился, спросил, нужна ли мужчине помощь, он отказался. Тогда я предложил подвезти его до нужного места. Он согласился. Я погрузил его коляску в багажник, и мы поехали, - рассказывает Турарбек САТЫБАЕВ. Оказалось, что мужчина направлялся в поселок Алгабас, который расположен в нескольких десятках км от города. Полицейский предложил подвезти его до самого села, однако тот сообщил, что по пути ему заехать на Балыкшинский базар. Инвалид попросил сотрудника ДПС высадить его возле рынке, видимо, постеснявшись, поехать дальше. - Я остановился и помог ему сесть в коляску, он уехал. Это обычное человеческое отношение к ближнему. Я думаю, что так поступил бы каждый. Ведь было очень жарко, вокруг было много машин, которые могли либо задеть, либо снести колясочника. Мой поступок не связан с наступлением месяца Рамазан. Добрые дела нужно делать вне зависимости от дат и праздников, - поделился Турарбек САТЫБАЕВ, Отметим, что младший сержант САТЫБАЕВ работает в правоохранительных органах с 2015 года, является сотрудником дорожно-патрульной службы ДВД. Парню 25 лет.