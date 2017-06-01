Фото из архива "МГ" Сегодня, 1 июня, на очередной сессии областного маслихата отчет представил исполняющий обязанности председателя ГУ «Ревизионная комиссия по ЗКО» Ербол КИСМЕТОВ. - За отчетный период было проведено 15 аудиторских мероприятий, с охватом 85 объектов контроля, где были выявлены нарушения на общую сумму 21,3 млрд тенге, - заявил Есбол КИСМЕТОВ Эти цифры возмутили акима области Алтая КУЛЬГИНОВА. Он заявил, что нарушения на 21 млрд тенге никто бы не допустил. - Вы даете дезинформацию. Здесь СМИ сидят, население завтра что думать будет? Я предлагаю не принимать этот доклад, конечно, решать вам депутаты. Ни одного члена ревизионной комиссии здесь нет, руководителя нет, и здесь выступающий сам не знает, о чем говорит. Когда вы преподносите информацию на сессии маслихата и говорите о нарушениях на 21 млрд тенге, я вас попрошу быть корректным. Народ послушает, что он подумает? Депутаты здесь сидят, акимат работает, и они на 21 млрд тенге допустили нарушений? Этого нет. А вы говорите вот 32 ПСД с 2007 года не реализовано. Сейчас вы ни одного человека не найдет кто работал в 2007 году. Вы бы еще за 1997 год данные привели. Отчитываться надо за 2016 год, - сказал аким ЗКО. В результате отчет представителя ревизионной комиссия принят не был. Депутаты посовещались, решили заслушать доклад руководителя данного ведомства и всех его членов отдельно.