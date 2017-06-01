Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в суде Зеленовского района ЗКО, были рассмотрены административные дела в отношении девяти граждан Республики Узбекистан за нарушение режима государственной границы Республики Казахстан. Иностранные граждане ближнего зарубежья намеревались в пешем порядке обойти пограничный пункт и незаконно пересечь линию государственной границы Республики Казахстан, где и были задержаны сотрудниками пограничной заставы. - За несоблюдение установленного порядка пересечения границы суд привлек граждан Узбекистана к административной ответственности, предусмотренной ст.514 ч.2 КоАП РК, подвергнув пять лиц административному взысканию в виде штрафа на общую сумму 226 900 тенге, остальные четверо получили административный арест сроком на 5 суток каждый, - рассказали в пресс-службе суда ЗКО. Постановления не вступили в законную силу.