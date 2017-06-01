Новый 120-квартирный жилой дом был сдан в эксплуатацию в микрорайоне Нурсая. Не так давно там в рамках первого этапа программы получили жилье 90 молодых семей. По словам руководителя управления по молодёжной политике области Жасулана БИСЕМБИЕВА, из 2 тысяч заявлений на жилье специальная комиссия приняла документы у 1171 семьи. Однако, под обязательные критерии подошли лишь 120 молодых пар-претендентов на квартиры.- Есть три обязательных критерия, которые мы рассматриваем сразу - отсутствие недвижимости на имени обоих членов семьи, молодые супруги не должны быть старше 29 лет и третий критерий - совокупный семейный бюджет не должен быть менее 100 тысяч тенге. Это обязательное условие оператора программы АО "Жилстройсбербанк", - рассказал собеседник.Также жилье в этот день получили молодые семьи, имеющие либо воспитывающие детей-инвалидов, работники бюджетных сфер, госслужащие, военнослужащие, приглашенные из других областей молодые специалисты, выпускники детских домов, семейные молодые люди, имеющие значимые достижения в жизни общества, спорте и науке, а также специалисты, занятые в частных сферах.- В перспективе прорабатывается программа строительства жилья не только в городе, но и в трех районах области. Мы имеем договоренность на получение земельных участков в Жылыойском, Индерском и Махамбетском районах. Строительство жилья там начнется уже в следующем году, - рассказал Жасулан БИСЕМБИЕВ.На сегодня в сельских районах области спрос на жилье у молодых семей очень большой, поэтому для инициаторов программы "Жас Отау" приоритетным направлением является сохранение молодых семей и молодых специалистов на селе.