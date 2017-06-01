Айдын Рашидов Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО, прием граждан будет 2 июня с 15.00 до 17.00 часов в здании акимата Круглоозерновского сельского округа. - В рамках реализации проекта прокуратуры области «Жалоба - индикатор госслужащего», а также в целях оказания правовой помощи населению и повышения уровня доверия граждан, прокурором города Уральска Рашидовым А.Р. будет осуществлен прием граждан поселковых округов, - пояснили в прокуратуре ЗКО. Стоит отметить, что прием граждан пройдет 9 июня в то же время в акимате Желаевского сельского округа, и 16 июня - в здании акимата поселка Деркул.