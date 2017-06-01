Иллюстративное фото из архива МГ Как сообщили в отделе образования Уральска, в 2016-2017 учебном году первоклассников обучали по обновленному формату 12-летнего образования. - По итогам учебного года качество знаний первоклассников по городу составило 80%. Со стороны учителей и родителей по качеству учебников и содержанию знаний претензий не было, - рассказала заместитель руководителя отдела образования города Уральска Батика ПАЙДИНА. Как стало известно, в 2017-2018 учебном году планируется поэтапный переход 2, 5 и 7 классов на 12-летнее образование, и поэтому они будут обучаться по новой программе.