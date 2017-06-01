В 10.00 часов началась торжественная часть празднования Дня защиты детей. С концертной программой выступили дети музыкальных школ и творческих коллективов города Уральска и районов ЗКО. Сотни людей собрались на площади поддержать своих детей перед выступлением. Жительница города Уральска 34-летняя Асель пришла на площадь со своими четырьмя детьми. - Это уже для нас семейная традиция - 1 июня выбираться в город на прогулку. Я покупаю детям сладости и поздравляю их с Днем защиты детей. Сегодня на площади все очень красиво оформлено и организовано, все детишки выступают ярко, - рассказала Асель. Стоит отметить, что детские творческие коллективы и учащиеся детских музыкальных школ приехали на праздник со многих районов ЗКО. В канун Дня защиты детей компания «Урал-Кров-Авто Плюс» посетила областную детскую деревню семейного типа и поздравила с международным праздником детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Также сотрудники компании вручили интересный и полезный подарок, который очень обрадовал воспитанников детской деревни. - День защиты детей – это напоминание нам, взрослым, о том, что на нашей планете все девочки и мальчики должны быть счастливыми. Сегодня мы хотим подарить не простые подарки, а вклад в развитие будущего подрастающего поколения – обучение в течение летних каникул боевому искусству каратэ 40 ребят из детской деревни. Расходы по приобретению кимоно для всех детей мы также взяли на себя. Очень надеемся, что знания и приемы, полученные в школе каратэ, помогут ребятам в будущем добиться больших побед не только на спортивной арене, но и в жизни, - сказал генеральный директор компании Григорий БЕЛАШ. Один из самых старых международных праздников является Международный день защиты детей, во всем мире его отмечают с 1950 года. Решение о его проведении было принято Международной демократической федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года. Организация Объединенных Наций (ООН) поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельностиВ 1959 году ООН приняла Декларацию прав ребенка, в которую вошли статьи, призывающие родителей, государственные органы, местные власти и правительства, неправительственные организации признать изложенные в них права и свободы детей и стремиться к их соблюдению. Декларация носила лишь рекомендательный характер и не имела обязательной силы.