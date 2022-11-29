- Личности людей с видеоролика установлены. Все трое доставлены в полицию, в настоящее время проводится работа по привлечению их к ответственности. Иная информация будет предоставлена позже, - ответили в пресс-службе департамента полиции.Впрочем, личности провокаторов установили сами жители ЗКО. Как пишут комментаторы, один из юношей живёт в пригородном посёлке и работал в одной из компаний Аксая. Стоит отметить, что политологи СНГ уже не раз предупреждали людей о провокациях в подобных чат-рулетках. Собеседник выискивает людей, поддерживающих войну, делает запись и публикует в сети, чтобы таких «говорунов» привлекли к ответственности в странах проживания. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Скандал разгорается в ЗКО из-за видео с призывами «дать в руки автомат»
Участников скандального видео уже задержали, передаёт портал «Мой ГОРОД». кадр с видео Видео с чат-рулетки (видеозвонок со случайным собеседником - прим. автора) распространилось в сети накануне. На кадрах мужчина под флагом Норвегии разговаривает с тремя людьми под флагом Казахстана. «Иностранец» заводит тему войны в Украине и переходит на сепаратистские высказывания, которые собеседники из Казахстана активно поддерживают. Также они предлагают первыми «забрать Уральск и Чапаево», «дать им в руки автомат» и вообще «их таких много». На лицо нарушение нескольких частей УК РК, при чём довольно «т