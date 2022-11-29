Скандал разгорается в ЗКО из-за видео с призывами «дать в руки автомат»

Участников скандального видео уже задержали, передаёт портал «Мой ГОРОД». кадр с видео Видео с чат-рулетки (видеозвонок со случайным собеседником - прим. автора) распространилось в сети накануне. На кадрах мужчина под флагом Норвегии разговаривает с тремя людьми под флагом Казахстана. «Иностранец» заводит тему войны в Украине и переходит на сепаратистские высказывания, которые собеседники из Казахстана активно поддерживают. Также они предлагают первыми «забрать Уральск и Чапаево», «дать им в руки автомат» и вообще «их таких много». На лицо нарушение нескольких частей УК РК, при чём довольно «т