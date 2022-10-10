– Ануар был хорошим и заботливым отцом, всегда помогал и поддерживал дочь. Несмотря на то, что мы развелись, он всегда находил и уделял время Бырганым. Сейчас моей дочери 20 лет и после смерти своего отца она является полноправной наследницей 1/4 доли имущества Ануара. Кроме неё в наследство также вступили ещё три наследника – это сын, отец Вениамин Мукатаев и мать Гульнара Мукатаева. У Ануара из имущества осталось предприятие ТОО «Водоканал Строй Сервис» в Уральске, ООО «Водоканал строй сервис» в городе Уфа и промышленная база в Уральске. Но прошёл уже почти год, однако моя дочь не получила ещё ни копейки из указанного имущество. 13 мая в кабинете нотариуса Уральска Капановой было незаконно проведено общее собрание участников ТОО «Водоканал Строй Сервис», на котором директором ТОО нелегитимно был избран Рашид Дуйсенбаев. Данный директор необоснованно отказывает участнику ТОО ( Бырганым Мукатаевой) в ознакомлении с финансовыми документами компании, заставляя подписать соглашение о неразглашении коммерческой информации, ссылаясь на своего основного контрагента АО «Транснефть-Урал». Но в таком случае мы не сможем обращаться к юристам за помощью и показывать им документы компании, - говорит Наталья Тужилкина.

– Наследство вроде есть, а пользоваться им Бырганым не может. Она является законной дочерью Ануара. Гражданская супруга Ануара, которая воспитывает сына, пришла с Вениамином Мукатаевым к соглашению о передачи ему в управление своей доли в компании. На этом противостояние между наследниками не закончилось. Ранее, Ануар Мукатаев передал своей дочери Бырганым автомобиль 2012 года выпуска, зарегистрированный за вышеуказанной российской фирмой, где Бырганым также стала являться соучредителем. Дочь живёт и учится в Астане, поэтому машина тоже находилась там. Третьего сентября пришёл участковый полиции вместе с представителем компании, на которую оформлен автомобиль. Они имели право изъять авто только по решению суда, но пришла бригада из пяти человек и забрала машину дочери, не имея при этом ключей. Я написала жалобу на участкового, просмотрели камеры, через соцсети дала огласку и только тогда машину нашли и поставили на штрафстоянку и завели уголовное дело по факту самоуправства, - рассказывает Наталья.

– Сотрудничать с бывшим свёкром просто невозможно, поэтому моя дочь готова продать свою долю. Но они не дают даже оценить предприятие, чтобы знать точную его стоимость. Примерную цену мы знаем только со слов Ануара. Наверное, они считают, что это всё принадлежит только им. Жаль, что такой разлад произошёл из-за корыстных целей. Ведь раньше моя дочь общалась с дедушкой и бабушкой, они помогали ей, а сейчас бросили на произвол судьбы, - заключила Наталья.

– Они сами работать не хотят, подают в суды, на собрания учредителей не ходят, устав, учредительный договор, банковскую гарантию по кредиту, протоколы не подписывают. Они создают проблемы предприятию, вместо того, чтобы работать и получать блага от него. Я не понимаю этих людей, хотят в одночасье разбогатеть, но так не получится, нужно работать. Требуют у меня 700 миллионов тенге, а где я их возьму? У меня нет таких денег. Встречаться и разговаривать не хотят, я пытался. После смерти сына мы каждый месяц оплачивали внучке по 500 тысяч тенге на содержание, платили за учёбу, у неё есть две трёхкомнатные квартиры - в Астане и в Уральске, отец купил ей и дал ей машину. Внучка всю жизнь с нами была, мы её лелеяли, содержали, покупали всё, что просила, это мать хочет за счёт неё разбогатеть. Мы внучке сказали, что как только банковская гарантия закончится, можешь забрать свою 1/4 часть от компании и делай с ней, что захочешь. Предприятие будет работать - будут и дивиденды, но они не подписывают документы. Сейчас компания на грани банкротства, российская компания не выдаёт финансирование, фирма умирает, - говорит Вениамин Мукатаев.

– Она училась в девятом классе, а моя супруга отдала ей свою пенсионную карту и будучи школьницей она тратила 140 тысяч пенсии бабушки только на свои карманные расходы. Кроме этого, супруга готова была отдать ей свой свадебный салон, главное - чтобы работала, предлагала ежемесячно оплачивать по 500 тысяч тенге стипендии и даже оформить через бухгалтерию вуза, если так не доверяет нам. Даже купить машину за 15 миллионов тенге, устроить на работу. Но внучка везде заблокировала нас, мать настраивает её против нас. Пострадавшие здесь мы с супругой, потеряли сына в самом расцвете сил, ещё и внучка не хочет с нами контактировать. Теперь я подумал, почему она так себя ведет, нанял адвоката и хочу через суд провести анализ ДНК, - говорит Вениамин Мукатаев.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В редакцию «МГ» обратилась Наталья Тужилкина, бывшая супруга Ануара Мукатаева, сына экс-акима Уральска, а ныне предпринимателя и члена общественного совета области Вениамина Мукатаева. Он возглавлял Уральск с 1999 по 2005 годы. Женщина рассказала, что в ноябре прошлого года скоропостижно скончался её бывший супруг и отец её дочери Ануар Мукатаев. У него остались двое детей: дочь - Бырганым Мукатаева 2002 года рождения от Натальи Тужилкиной и сын от гражданской супруги 2019 года рождения.Тогда Бырганым Мукатаева обратилась в суд с двумя исками: обязать руководство ТОО «Водоканал Строй Сервис» предоставить ей документы и полностью отменить протокол общего собрания ТОО. Решениями экономического суда ЗКО от 12 и 13 сентября были полностью удовлетворены требования девушки, которые должны вступить в силу в конце октября.Женщина с дочерью считают, что выход из сложившейся ситуации есть. Для этого Бырганым готова продать свою долю наследства, а именно 25% в ТОО «Водоканал Строй Сервис» за 700 миллионов тенге. Так как примерная оценочная стоимость этой компании, со слов Натальи, составляет 2,8 миллиарда тенге.Между тем сам Вениамин Мукатаев говорит, что не отказывается от своей внучки и от обязательств по наследству и даже неоднократно пытался наладить ситуацию. Однако Бырганым на контакт с ним идти не хочет.Вместе с тем он рассказал, что никогда не ограничивал внучку в правах, а напротив, всегда и всё делал для неё.По словам Мукатаева, сейчас компания сына ТОО «Водоканал Строй Сервис» находится на грани банкротства. Заказчиком является российская компания «Транс нефть», которая прекращает с этого года финансирование. Венимамин Мукатаев сетует, что 29 октября они собираются проводить садака к годовщине со дня смерти сына (поминальный обед - прим. автора), однако внучка везде его заблокировала и разговаривать и встречаться с дедушкой не хочет. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.