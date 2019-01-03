Вот и прошел 2018 год. Он был насыщенным как на хорошие, так и не очень хорошие события. Редакция "МГ" решила собрать самые яркие и интересные события, произошедшие в прошлом году.
В конце 2017 года мы писали о семье с шестью детьми, которые жили в маленьком и холодном домике в дачном обществе. Для этой семьи произошло чудо. В конце февраля 2018 года женщина, пожелавшая остаться неизвестной, купила
семье большой дом в поселке Подстепное Теректинского района. А многодетная мама Екатерина Скворцова в свою очередь приютила
в своем доме подругу, у которой четверо детей.
Жуткое убийство произошло вечером 10 мая в микрорайоне Строитель. Рустам Давлетшин пришел в квартиру, где жила его бывшая супруга с сыном. Дверь ему открыла бывшая теща, он выстрелил в нее из ружья, затем он выстрелил в тестя. Женщина от полученного ранения скончалась на месте, мужчина умер через несколько дней в больнице. В сентябре Давлетшина суд приговорил
к 19 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности.
В июне нынешнего года в Уральске разгорелся скандал с детсадовцами
, а точнее с их отчислением из дошкольных учреждений города. Мамы пятилеток тогда сообщили, что им вручили уведомления о том, что их ребенок будет отчислен с 1 августа. После разбирательств выяснилось, что это методисты не поняли замначальника отдела образования Байтику Пайдину. В итоге: дети остались в детсадах, а замначальника горОО, которую не поняли, избежала наказания.
19 июля в Алматы был смертельно ранен олимпийский чемпион Денис Тен. На следующий день учитель математики из села Белес Зеленовского района разместил пост, в котором написал, что "Ради одного китайца не стоит плакать" и назвал убийц Дениса "красавчики". Позже учитель Шерхан Байзенов разместил в соцсети видео с извинениями. В сентябре суд признал педагога виновным
в возбуждение социальной, национальной, расовой розни и приговорил к четырем годам ограничения свободы. Его также уволили из школы.
Весь август жители Уральска с нетерпением ждали новостей о малолетнем угонщике Николае. Третьеклассник умудрился три раза угнать
автомобили, причем без всякого труда. Остановить его родители не могли. Николая перевели на домашнее обучение, а родителей привлекли к административной ответственности. К слову, ему не только с легкостью удается угонять автомобили, но и учиться в школе. Педагоги заявили, что он занимается на отлично.
В сентябре был открыт
путепровод в районе Депо. Это событие на самом деле можно смело назвать "открытием года". Автолюбители города ждали этого момента полтора года, так как им приходилось терпеть пробки, а также делать большой круг, проезжая по путепроводу в районе Нефтебазы. Однако радоваться долго не пришлось - уже 1 ноября на ремонт был закрыт путепровод в районе Нефтебазы.
В начале сентября жители ЗКО были шокированы тем, что полицейский в Акжайыкском районе застрелил
своего начальника из табельного оружия. Подозреваемый произвел 7 выстрелов, от чего его коллега скончался. Причем стрелявший не пытался скрыться. Нужно отметить, что оба характеризуются
на месте работы абсолютно положительно. В данный момент ведется расследование.
В конце октября стало известно, что 27-летний Димаш Кожамуратов прошел отбор на участие в пятом сезоне проекта "Танцы на ТНТ
". Он рассказал, что эмоции от участия в конкурсе не передать. К тому же ему удалось удивить жюри, в составе которого были Мигель, Татьяна Денисова и Егор Дружинин, тем, что работает шашлычником. В планах у молодого человека открыть собственную танцевальную школу.
В этом году началась система анализа страниц
школьников, зарегистрированных в соцсетях. Если быть точнее система проверяет не заходят ли школьники на сайты деструктивных религиозных течений, на сайты для самоубийц и прочие. Это в первую очередь необходимо для безопасности самих детей и их родителей, уверяют в управлении образования. Стоит отметить, что систему анализа социальных сетей проводит частная компания и только с согласия родителей.
С 1 ноября все магазины "Хлебзавод №1" повысили цены
на хлеб из муки высшего сорта на пять тенге. Хлебопекарни связали повышение цены с подорожанием дизтоплива, оберточного материала, сырья и муки. Следует отметить, что в последний раз цена на хлеб повышалась в 2016 году. Главный продукт тогда подорожал на 15-20 тенге.
В ноябре произошел массовый замор рыбы
на реке Шолаканкаты, где проводился ремонт шлюза. Для проведения ремонтных работ основная вода была спущена, осталась большая лужа глубиной примерно 15-20 см. В следующую ночь в связи с резким перепадом температуры вода замерзла, и оставшаяся молодь рыбы погибла, а это порядка 900 тысяч штук молоди рыб.
