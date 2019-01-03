Фото РСК В ходе аппаратного совещания с руководителями государственных органов первый заместитель акима Атырауской области подвел итоги социально-экономического развития региона за прошедший год, а также дал ряд конкретных поручений на 2019 год. Также, как отметил Серик Шапкенов в ходе совещания, в данный момент имеются сведения о задержании нескольких сотрудников управления образования, в том числе и руководителя. - Давать оценку текущей ситуации мы не можем, в данный момент ведутся следственные действия, - сказал Шапкенов. – Степень виновности подозреваемых установит суд. Однако сам факт того, что у уполномоченных органов появляются сомнения в честности работы того или иного государственного служащего, служит сигналом для нас. Борьба с коррупцией одна из приоритетных задач в нашей работе, мы прикладываем максимум усилий для недопущения подобных фактов. По словам Шапкенова, в ближайшее время во всех управлениях акимата будет проведен внутренний аудит. - Специалисты проверят и проанализируют работу всех управлений на соблюдение закона о государственных закупках, внутреннюю документацию и так далее, - сказал Шапкенов. – Если выяснится, что у управления либо подведомственной организации есть какие-либо нарушения будут приниматься меры. Ранее в социальных сетях распространилась информация о задержании сотрудниками местного департамента Национального бюро по противодействию коррупции руководителя областного управления образования Каиргали Кенжегалиева и его заместителя Розу Кабдулову. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.