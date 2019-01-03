Фото с сайта Lenta.ru Ведутся поиски пяти человек. Работы идут в круглосуточном режиме. На сегодняшний день из-под завалов извлечены 37 тел, среди них шесть детей. Остается неизвестной судьба девяти человек. Ранее сообщалось, что спасатели нашли тела матери и двух детей. До этого живым обнаружили 10-месячного младенца. Его доставили в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Леонида Рошаля. Обрушение подъезда жилого дома на улице Карла Маркса в Магнитогорске произошло утром 31 декабря. По основной версии, причиной стал взрыв бытового газа. В тот же день в Магнитогорск прилетел президент России Владимир Путин. 2 января в Челябинской области объявлено днем траура. Версию теракта в СКР и ФСБ отвергли. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.