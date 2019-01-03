Теперь Зеленовский район официально носит название Байтерек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" 21 декабря 2018 года президент РК Нурсултан Назарбаев подписал указ о переименовании Зеленовского района Западно-Казахстанской области в район Байтерек. Указ вводится в действие со дня его первого опубликования. Напомним, 28 сентября на очередной 19 сессии маслихата ЗКО руководитель управления по развитию языков ЗКО Айгуль Мынбаева попросила направить в республиканскую ономастическую комиссию предложение о переименовании Зеленовского района ЗКО. В социальных сетях сразу началось бурное обсуждение. Основной причиной несогласия с переименованием района жители называли экономическую, а именно переоформление документов на землю, на дом, что повлечет за собой расходы для сельчан. Однако власти сразу же успокоили сельчан, что никакие документы менять жителям района не нужно. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  