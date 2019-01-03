Общая площадь городского катка составляет 800 квадратных метров. Он расположился между пешеходным и автомобильным мостом в микрорайоне Жилгородок. - В связи с тем, что последнюю неделю в Атырау наблюдается теплая погода, лед на катке пока еще недостаточно окреп. Надеемся, что в ближайшие дни мороз усилится и горожане смогут покататься на коньках, - рассказали в городском отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.