1. Обычная ложка может сотворить чудо. Ею можно сделать массаж лица и разгладить и победить мелкие морщинки. Массаж очень простой- надо по очереди прикладывать к лицу холодную и горячую ложку. 2. Превосходно справится с морщинами и кунжутное масло, им необходимо смазывать проблемные места. Наносите обильно на морщины, а затем промокните остатки салфеткой. 3. Старайтесь не пользоваться большим количеством пудры, так как ее частое нанесение сушит кожу. К тому же, лицо под большим слоем пудры превращается в маску. 4. Знакомая всем нам жвачка поможет укрепить челюсть, тем самым поможет избавиться от второго подбородка. Так что жуйте с пользой (не забывая соблюдать правила приличия). Лучше жевать на той стороне, которая менее задействована при пережевывании пищи. 5. Если курите –навсегда бросайте, ведь это замедляет обмен веществ! А значит старит кожу, да еще и убивает ваше драгоценное здоровье.6. Принимая душ, уделяйте больше времени ополаскиванию, чем мытью. Плохо смытый гель или пена ускоряют увядание кожи. 7. Когда вытираете лицо – делайте это правильно. Просто «промакивайте» лицо, не растягивая кожу. 8. Для получения превосходного средства от морщин вокруг глаз смешайте одну столовую ложку растительного или сливочного масла с мякотью банана (до однородной массы) и нанесите на область вокруг глаз оставив на 20 минут. 9. Всегда помните, что стресс ускоряет процесс старения колоссально, поэтому снимайте его всеми доступными для вас способами. Безусловно мы сейчас не про гулянья до утра с сигаретами в баре. Очень помогают в этом физические нагрузки, медитации, танцы, дыхательная гимнастика. Удовольствие с пользой! 10. Не забывайте про дыхание - ничто не делает кожу свежей и эластичной лучше, чем кислород. Дышите глубже! 11.Визуально все утонченное выглядит очень женственно. Поэтому отдавайте предпочтение V-образному вырезу, откажитесь от моделей с широкими плечами и носите цепочки см на 5 ниже ключиц. 12. Не забывайте при любом удобном случае побаловать свое лицо масками из овощей или фруктов. Самый простой способ, делая салат, протереть лицо кусочком чего либо сочного. 13. Раз в неделю дайте коже отдых и ложитесь спать без ночного крема. Это даст ей возможность увлажнить себя самостоятельно.14. Вы не поверите! Самым лучшим завтраком для молодости лица является – овсянка! Вообще сбалансированное питание поможет обеспечить витаминами и минералами организм изнутри, что обязательно принесет только пользу не только для кожи, но и для волос и ногтей. 15. Никогда не ложитесь спать не смыв косметику на лице. Это одна из главных причин преждевременного старения кожи. 16. Не ковыряйте прыщики на лице. Если у вас вдруг что-то выскочило, возьмите ушной серы из уха и намажьте это. Пусть не эстетично, зато очень эффективно. 17. Строго ограничивайте себя в сладостях, так как их злоупотребление способствует не только набору лишнего веса, но и преждевременному старению кожи лица. Эти маленькие секреты женской красоты очень просты и доступны каждый день любой девушки и женщине, которая хочет выглядеть умопомрачительно. Все мы их знаем, но чаще просто забываем. Милые девушки и женщины ваша красота – в ваших руках! Помните это…