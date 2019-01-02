По данным РГП "Казгидромет", 3 января в Уральске ожидается снегопад. Днем столбики термометров покажут 10 градусов ниже нуля. Ночью -15. В Атырау переменная облачность. Днем -4, ночью 6 градусов мороза. Облачная погода и 10 градусов мороза днем ожидается в Актобе. ночью синоптики прогнозируют 10 градусов ниже нуля. В Актау переменная облачность. Днем +5, ночью -2. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.