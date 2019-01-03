Инцидент произошел полгода назад, подсудимый со своим товарищем в ночном клубе распивали спиртные напитки. Позже они решили поехать к девушкам легкого поведения.

- В тот момент потерпевший, не предупредив своего друга, уезжает на такси в дом, где они вели строительство. Через некоторое время подсудимый вернулся в дом и, увидев напарника, разозлился на то, что он оставил его одного, ударил по животу потерпевшего кухонным ножом. Не остановившись на этом, взял лопату и избил друга по голове и спине, - рассказали в пресс-службе пресс-службу суда №2 города Атырау.

В суде подсудимый признал вину, ему было назначено наказание по ч.1 ст.106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальный безопасности. Приговор суда не вступил в законную силу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.