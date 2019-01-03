Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, водитель автомашины Peogeot ехал по улице Даумова. Не справившись с рулевым управлением, он врезался в магазин «Сандықтар». По словам владельца мебельного предприятия "Гибадат" Биржана Кужакова, в результате ДТП здание пришло в негодность, а мебель и технику разворовали неизвестные люди. – На моем предприятии работают в основном люди с ограниченными возможностями. Мы занимаемся изготовлением сундуков, вертикализаторов для инвалидов и прочей мебели из дерева. Однако после случившегося в магазине работать невозможно. Стена обрушилась. Микроавтобус в буквальном смысле заехал прямо в магазин. Вся готовая продукция пришла в негодность. Технику и мебель украли прямо после случившегося. Я в недоумении. Что делать дальше - я не знаю. Водитель, говорят, был пьян. Его забрала скорая. Никто ко мне от его имени не приходил. Хочу попасть на прием к акиму области и попросить, чтобы выделили хоть какое-то здание, где мы попытаемся восстановить свое дело, - рассказал Биржан Кужаков. Как рассказали в пресс-службе управления здравоохранения, 33-летний водитель автомашины был госпитализирован с места ДТП в городскую многопрофильную больницу. По словам полицейских, после выписки водитель будет привлечен к административной ответственности. – Причиненный материальный ущерб устанавливается. И будет возмещен в установленном законом порядке, - рассказали в пресс-службе департамента полиции.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.