Иллюстративное фото из архива "МГ" - Вблизи села Тушыкудык Исатайского района Атырауской области произошло возгорания грузовой автомашины марки DAF, в результате пожара огнем уничтожено 12 250 кг тюков ваты и текстильной нити, - говорится в сообщении ДЧС. Причина пожара выясняется, жертв и пострадавших нет, уточнили в ведомстве.