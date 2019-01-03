По данным РГП "Казгидромет", 4 января в Уральске ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров покажу 9 градусов мороза, ночью -15. В Атырау днем -4, ночью -7. В Актобе ожидается переменная облачность. Днем 17 градусов мороза, ночью -25. Теплая погода ожидается в Актау. Днем +4, ночью -4. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.