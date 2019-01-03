Во всех магазинах сети «Мечта» до 7 января снижены цены на широкий ассортимент товаров. К тому же вы можете воспользоваться комфортной рассрочкой. u0XRfCbrt30 Также хотим вам напомнить, что в «Мечте» действует акция «Гарантия Низкой Цены»: нашли цену ниже – скажите, и вам дадут в «Мечте» цену ниже.Новости Компаний.