Повезло тому, у кого после ремонта не осталось лишних обоев. Мы обычно покупаем обои с запасом на всякий случай. Но, как часто это бывает, лишние рулоны обоев лежат, где ни будь на шкафу или за ним собирая пыль. Предлагаем вам подойти творчески к такой какзалось бы обычной вещи как обои. Обновляем мебель Кажется удивительным, но, благодаря обоям можно замечательно обновить мебель. К примеру, выполнить декор стола, столешницы или шкафчика. Посмотрите как это смотрится со стороны: Создание молдингов А как вам украшение спальни или к примеру гостиной выпуклыми панелями с ярким узором? Смотрится такое впечатляюще:
Декоративное решение Украшение кровати, дверей, фоторамок – это не полный список, того, что можно сделать со старыми обоями. Пэчворк Думаем он ещё не скоро выйдет из моды. Дело в том, что техника пэчворка даёт развернуться нашей фантазии в полном объеме. Мы думаем, это прекрасное решение для остатков обоев!  
  И на всякий случай Если дома есть животные с особо острыми когтями, не спешите выбрасывать. Вовсе незачем иметь рулон той же коллекции – можно полностью или частично сменить обои с одной стены совершенно другими – теми, что остались от запасливых закупок.