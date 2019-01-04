Кажется удивительным, но, благодаря обоям можно замечательно обновить мебель. К примеру, выполнить декор стола, столешницы или шкафчика. Посмотрите как это смотрится со стороны:А как вам украшение спальни или к примеру гостиной выпуклыми панелями с ярким узором? Смотрится такое впечатляюще:Украшение кровати, дверей, фоторамок – это не полный список, того, что можно сделать со старыми обоями.Думаем он ещё не скоро выйдет из моды. Дело в том, что техника пэчворка даёт развернуться нашей фантазии в полном объеме. Мы думаем, это прекрасное решение для остатков обоев!Если дома есть животные с особо острыми когтями, не спешите выбрасывать. Вовсе незачем иметь рулон той же коллекции – можно полностью или частично сменить обои с одной стены совершенно другими – теми, что остались от запасливых закупок.