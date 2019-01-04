В ПКСК «Геолог», который обслуживает этот район, сделать ничего не могут. Впервые жители обратили внимание на неприятный запах 29 декабря. Это был последний рабочий день перед новогодними праздниками. Люди сразу же начали звонить в акимат поселка Зачаганск, ПКСК «Геолог», ДЧС и ТОО «Батыс Су Арнасы». - В доме нечем дышать. Мы все праздники провели на нервах. Везде нас футболят, никто не помогает. У меня голова сильно болит от этого запаха, - отметила жительница дома Бахыт Толыбаева. В подвал дома по улице Саратовская, 24 невозможно зайти без резиновых сапог. Здесь все утопает в канализационных стоках. - Подвалы затоплены в домах №22, 25 и 50 по улице Саратовской. Возникли проблемы на канализационной станции, которая принадлежит ТОО «Батыс Су Арнасы». Все колодцы заполнены стоками, их надо откачивать. Аварийная бригада приезжала, но рабочие ничего не смогли сделать. Нечистоты могут подойти до щитовых, и дом окажется без света, - говорит председатель ПКСК «Геолог» Иван Иманкулов. В ТОО «Батыс Су Арнасы» проинформировали, что проблемы на КНС возникли из-за энергетического сбоя. - Вышли из строя насосы на канализационной станции. Сейчас будут мобилизованы все силы. Канализационные стоки будут откачаны, - пообещал директор ТОО «Батыс Су Арнасу» Нур Телеугалиев. Стоит отметить, что в новогодние праздники в некоторых частях города наблюдались перебои с электроэнергией.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.