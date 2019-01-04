Иллюстративное фото и архива "МГ" Как рассказали в диспетчерской ТОО "Батыс су арнасы", воду отключат 4 января в 22.00. – Воды не будет до 5 января. Большая просьба - отнестись с пониманием к данной ситуации и запастись необходимым количеством питьевой воды, - отметил сотрудник ТОО "Батыс су анасы" Михаил Базаров. Стоит отметить, что работы будут вестись в круглосуточном режиме. По дополнительным вопросам можно позвонить в диспетчерскую "Батыс Су Арнасы" по телефонам: 28-32-36, 28-32-43. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.