Скандальный плакат и нецензурные скандирования: КФФ наложила крупные штрафы на «Актобе» и «Ордабасы»

Все суммы клубы и представители обязаны выплатить до 20 ноября 2026 года включительно.

Казахстанская федерация футбола применила дисциплинарные санкции к футбольным клубам "Актобе" и "Ордабасы" по итогам матча 23-го тура Премьер-Лиги, сообщили в пресс-службе КФФ. Поводом для разбирательств стали нарушения безопасности, неспортивное поведение и скандал с оскорбительным плакатом.

Контрольный, дисциплинарный и этический комитет КФФ рассмотрел инциденты, произошедшие на встрече команд, и вынес следующие решения:

ФК "Актобе" оштрафован на 300 МРП (1 297 500 тенге) за ненадлежащую организацию матча и несоблюдение правил безопасности. В частности, клуб не смог обеспечить безопасность официальных лиц, а его директор Бакытбек Дузельбаев несанкционированно прошёл в судейскую раздевалку.

Дополнительно ФК "Актобе" назначили штраф в размере 200 МРП (865 000 тенге) за неподобающее поведение фанатов, которые скандировали нецензурную брань в адрес судей и оскорбления в адрес соперников.

Главный тренер актюбинцев Игорь Черевченко оштрафован на 50 МРП (216 250 тенге) за высказывания дискредитирующего характера.

ФК "Ордабасы" также получил штраф в размере 60 МРП (259 500 тенге) - за задержку начала матча на три минуты из-за позднего выхода команды из раздевалки.

Все суммы клубы и представители обязаны выплатить до 20 ноября 2026 года включительно.

- Соблюдение требований безопасности, регламента соревнований и норм профессиональной этики является обязательным условием проведения футбольных матчей. Клубы несут ответственность за надлежащую организацию матчей, поведение своих представителей и болельщиков, а также соблюдение установленных правил всеми участниками соревнований. Федерация последовательно выступает за обеспечение безопасности на стадионах, уважительное отношение между участниками футбольного процесса и создание условий для проведения матчей в соответствии с установленными требованиями, - подчеркнули в КФФ.

Напомним: матч в Актобе завершился победой гостей из Шымкента со счетом 3:1. Во время игры несовершеннолетние болельщицы развернули плакат негативного содержания. Позже в присутствии родителей с девушками провели профилактическую беседу, а самих родителей привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.